Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafiğin seyri, arıza yapan araçlar nedeniyle de etkilendi.

Yollarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

O noktalardan biri Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bolu'da yoğunluk

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.

Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren kara yolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre, trafiğin, yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.

Bolu Dağı'nda bayram öncesi araç kuyrukları oluştu ViDEO