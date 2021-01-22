Bolu Dağı'nda kar manzarası görüntülendi

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bolu Dağı, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrası oluşan manzara kaydedildi.

Bolu ve Düzce arasında bulunan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği, drone ile görüntülendi.

BOLU'DA BEYAZ ÖRTÜ

D-100 karayolu ve TEM otoyolunun Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler, Bolu Dağı'ndaki kar manzarasını ortaya çıkardı.

Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi ViDEO