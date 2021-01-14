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    Bolu Dağı'nda kar yağışı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
    • AA
    • 14.01.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 10:25
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    Bolu Dağı'nda kar yağışı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

    Bölgede iki gündür aralıklarla yağan ve sabaha karşı yeniden başlayan kar, Bolu Dağı'nın Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı.

    BOLU DAĞI KAR ALTINDA

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunu kullanan sürücüler, yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

    KAR KALINLIĞI 20 SANTİME ULAŞTI

    Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

    SÜRÜCÜLERE UYARI

    Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

    Bolu Dağı'nda kar yağışı ViDEO

    Bolu Dağı nda kar yağışı #1

    Bolu Dağı nda kar yağışı #2

    Bolu Dağı nda kar yağışı #3

    Bolu Dağı nda kar yağışı #4

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