Euro
9.0908
-0.14%
Dolar
7.4374
-0.23%
Altın
444.69
-0.07%
Borsa
1.564
0.91%
Bitcoin
259.102
-4.95%
EXEN Coin
11.43
1.50%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi

    Kar kalınlığı, Bolu Dağı'nda 5 santimetreye ulaştı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
    • AA
    • 13.01.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 10:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi

    Kar yağışı, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini beyaza bürüdü.

    Dün akşam başlayan sağanak, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

    Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde zaman zaman etkili oluyor.

    KAR KÜREME ÇALIŞMASI

    Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

    SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücülere kar yağışı uyarısında bulunarak, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.

    Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi ViDEO

    Bolu Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #1

    Bolu Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #2

    Bolu Dağı'nda beyaz örtü ViDEO

    Bolu Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #3

    Bolu Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir