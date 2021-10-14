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    Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

    Bolu Dağı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.
    • AA
    • 14.10.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 19:07
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    Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

    Bölgede sonbahar renkleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahını kullanan sürücülere görsel şölen eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

    SONBAHARIN RENKLERİ AYNI KAREDE

    Yolda çam ağaçları ile iç içe bulunan çınar, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, drone ile görüntülendi.

    Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi VİDEO

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #1

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #2

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #3

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #4

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #5

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #6

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #7

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #8

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #9

    Bolu Dağı nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi #10

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