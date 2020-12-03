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    Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

    Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye düştüğü yerlerde sürücüler, dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
    • AA
    • 03.12.2020 - 11:30
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 11:55
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    Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

    Yoğun sis, Anadolu otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiledi.

    Sis, Anadolu otoyolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 karayolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesiminde etkili oluyor.

    GÖRÜŞ MESAFESİ 35 METREYE DÜŞTÜ

    Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.

    Bolu Dağı nda yoğun sis etkili oldu #1

    SÜRÜCÜLERE 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

    Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

    Kent merkezinde de yer yer sis görülüyor.

    Bolu Dağı nda yoğun sis etkili oldu #2

    Bolu Dağı nda yoğun sis etkili oldu #3

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