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    Bolu Dağı'nda yoğun sis görüldü

    D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:20
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    Bolu Dağı'nda yoğun sis görüldü

    İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini kaybetti.

    Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı.

    Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü.

    SÜRÜCÜLER YAVAŞ İLERLEDİ

    Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

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