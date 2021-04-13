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- Bolu Dağı'nda yoğun sis görüldü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüldü
D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
- DHA
- 13.04.2021 - 12:10
- Güncelleme : 13.04.2021 - 12:20
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini kaybetti.
Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı.
Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü.
SÜRÜCÜLER YAVAŞ İLERLEDİ
Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.