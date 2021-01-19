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    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

    Meteoroloji istasyonuna göre, Bolu'da en düşük gece sıcaklığı kayıtlara geçti.
    • AA
    • 19.01.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:56
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    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

    Geride bıraktığımız gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

    EN SOĞUK GECE

    Meteoroloji'nin Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak kaydedilirken, Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer aldı.

    Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 28,9 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu ViDEO

    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye nin en soğuk ili oldu #1

    ABANT GÖLÜ'NÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

    Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini buz kapladı.

    Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı'nda, geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

    Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22,2 olduğu tabiat parkında bulunan ve çevresi 7 kilometre uzunluğunda olan gölün yüzeyi buz tuttu.

    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye nin en soğuk ili oldu #2

    Günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

    Yetkililer, tatilcileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye nin en soğuk ili oldu #3

    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye nin en soğuk ili oldu #4

    Bolu, eksi 32 dereceyle Türkiye nin en soğuk ili oldu #5

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