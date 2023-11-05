Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü Bolu'da kente içme suyu temini ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 53 seviyesine düşerek azaldı.

AA

Türkiye'nin tarım üretiminde su kaynakları önem taşıyor. Bu nedenle de kaynaklardaki su seviyesi yakından takip ediliyor.

Bolu'da içme suyu ve tarım için kullanılan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi geçen yıla oranla azaldı.

İlkbaharda Abant ve Mudurnu derelerinin debilerinin yükselmesiyle birlikte Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının sulanmasıyla baraj gölündeki su seviyesi düştü.

Geçen yıl ekim ayında yüzde 60'larda seyreden su oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53'e geriledi.

Gölde yeni alanlar ortaya çıktı

Gölün bazı kesimlerinin kıyısında suyun gerilemesiyle yeni alanlar ortaya çıkması, su seviyesindeki azalmanın boyutlarını gösterdi.

"Hasat tamamlandı, sulama sorunu olmayacak"

DSİ 53. Şube Müdürlüğü yetkilileri, hasat sezonunun tamamlanması dolayısıyla ekim alanlarında sulama ihtiyacı bulunmadığını ve kente içme suyu sağlanmasında sorun yaşanmayacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)