Bolu kar altında: Doğal güzellikleri göreni büyüledi Kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yaşanan kış güzelliği, ziyaretçilerine seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bolu'da kar yağışının etkisini artırması doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına olanak sağladı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı ve merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı, beyaz örtüyle kaplandı.

Kış mevsiminin en güzel görüntülerinin ortaya çıktığı Gölcük ve Abant'a sömestr tatilinde ziyaretçiler akın etti.

Bolu Valiliği paylaştı

Beyaz gelinliği giyen doğa harikaları Abant ve Gölcük'ün muhteşem görüntüleri Bolu Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Valilik tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Masalları andıran atmosferi sizler de yaşayarak keşfedin"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kışın soğuk nefesiyle birlikte bembeyaz örtüye bürünmüş Gölcük ve Aladağlar'ın masalsı halini, bugün sizler için görüntüledik. Bolu'muzun incisi Abant, kış mevsiminde doğaseverleri büyüleyen bir deneyim sunar. Beyazın ve huzurun hüküm sürdüğü bu mevsimde, Abant'ın masalları andıran atmosferini sizler de yaşayarak keşfedin" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)