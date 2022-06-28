Bolu Mengen'de dereler taştı, köprüler yıkıldı

Bolu Mengen'de derelerin taşması sonucu köprüler yıkılırken, sel sularından çöken Pazarköy karayolu ulaşıma kapatıldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak sonrası yaşanılan taşkınlarla mücadele sürüyor.

Bolu’da 2 gündür aralıksız olarak devam eden sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde bulunan derelerde taşmalar meydana geldi.

Sel sularının şiddetine dayanamayan Yörükler, Kadısusuz ve Nazırlar köprüleri yıkıldı.

Karayolu çöktü, ulaşım sağlanamadı

Dün öğle saatlerinde bir bölümünde hasar oluşan Mengen-Pazarköy karayolu, yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte çöktü.

İHA'nın haberine göre, ulaşımın sağlanamadığı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Ayrıca, Gökçesu-Mengen yolunda bulunan Gökçesu Köprüsü'nün ayaklarında selden dolayı meydana gelen tahribat sebebiyle Gökçesu’dan Mengen istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin zarar gören bölgelerde çalışmaları devam ediyor.

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