Bolu’da 141 kişinin zehirlendiği köyde kurban etinden numune alındı

İme suyundan zehirlenme vakalarının artmasının ardından su depoları yenilenmeye başladı. Öte yandan ekipler, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alarak laboratuvara götürdü.

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 13 gündür çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

Aralıklarla hastaneye başvuran vatandaşların içme suyundan kaynaklı olarak zehirlendiği bildirildi.

Zehirlenenlerin sayısı 141'e ulaşırken valilik tarafından yapılan açıklamada, 96 vatandaşın tedavisinin tamamlandığı belirtildi.

"44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir"

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Bolu Valiliği, "96 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurban etlerinden numune alındı

Olayın ardından su verilmeyen köyde, su depolarına giden borular yenilenmeye başladı.

Su depolarından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara götürülürken, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri hastalanan kişilerin evlerinde bulunan kurban etlerinden ve bahçelerdeki ürünlerden numune aldı.

Geniş çaplı yürütülen soruşturma çerçevesinde etlerden ve sebzelerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

"6 evden kurban eti numunesi alındı"

Köyde ekiplerin çalışmalarına yardım eden din görevlisi Zeki Yeşiller, "Sürecin başından beri herkes bir sebep bulmak için uğraşıyor. Biz de müftülük olarak halkın yanındayız. Dün İl Tarım Müdürlüğü laboratuvarından geldiler. 6 evden kurban eti numunesi alındı. Onun sonucunu bekliyoruz. Suyun sonuçları da bekleniyor. İnşallah bu zehirlenmelere neyi sebep olduğu bulunacak. Herkes rahatlayacak. İl Özel İdaresi eski olan boruları yeniliyorlar." dedi.

"Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

İHA'nın aktarımına göre; hasta bir çocukla telefon görüşmesini anlatan Yeşiller, "Buradaki camide çocukları okutuyordum. 1 haftadır okutamıyorum. Dün Ankara’da tedavi gören bir çocuğumuzu aradım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. ’Top aldım. Dondurma aldım. Bahçede sizi bekliyorum’ dedim. ’Hocam iyileşeyim geleceğim’ dedi. Çok duygulandım. İnşallah çocuklarımız sağlığına kavuşur." diye konuştu.