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Bolu'da 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bolu'da 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bolu'da iki kişi, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.