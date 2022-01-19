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- Bolu'da 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Bolu'da 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Bolu'da iki kişi, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 19.01.2022 - 21:35
- Güncelleme : 19.01.2022 - 21:57
Günlerdir etkili olan kar nedeniyle Bolu kent merkezinde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştı.
Akşam saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, bir binanın çatısında bulunan kar kütleleri düşmeye başladı.
2 KİŞİ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada binanın altında bulunan 2 kişi, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin düşmesi ve 2 kişinin kurtulma anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Bolu'da 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO