Etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar, olası kazaları önlemek için buzları temizledi.

Bolu'da yoğun kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Mudurnu'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

BUZ SARKITLARININ BOYU 3 METREYİ GÖRDÜ

Topardıç köyünde bulunan evler ve kümeslerin çatısındaki görüntü, dikkatleri üzerine çekti.

Oluşan bazı buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, köy sakinleri, buzların insanlara zarar vermemesi için temizlik çalışması yaptı.

Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu VİDEO