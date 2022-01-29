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- Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu
Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu
Etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar, olası kazaları önlemek için buzları temizledi.
- AA
- 29.01.2022 - 12:18
- Güncelleme : 29.01.2022 - 12:47
Bolu'da yoğun kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Mudurnu'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
BUZ SARKITLARININ BOYU 3 METREYİ GÖRDÜ
Topardıç köyünde bulunan evler ve kümeslerin çatısındaki görüntü, dikkatleri üzerine çekti.
Oluşan bazı buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, köy sakinleri, buzların insanlara zarar vermemesi için temizlik çalışması yaptı.
Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu VİDEO