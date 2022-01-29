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    Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

    Etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar, olası kazaları önlemek için buzları temizledi.
    • AA
    • 29.01.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 12:47
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    Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

    Bolu'da yoğun kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

    Mudurnu'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

    BUZ SARKITLARININ BOYU 3 METREYİ GÖRDÜ

    Topardıç köyünde bulunan evler ve kümeslerin çatısındaki görüntü, dikkatleri üzerine çekti.

    Oluşan bazı buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, köy sakinleri, buzların insanlara zarar vermemesi için temizlik çalışması yaptı.

    Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu VİDEO

    Bolu da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu #1

    Bolu da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu #2

    Bolu da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu #3

    Bolu da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu #4

    Bolu da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu #5

    Bolu da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu #6


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