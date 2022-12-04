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    Bolu'da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi

    Doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.
    • 04.12.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 16:17
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    Bolu'da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi

    Sonbahar'ın tüm renkleriyle karpostal görüntüler oluşturan Bolu'da bulunan Abant Gölü Milli Parkı, ziyaretçi akınana uğradı.

    Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu milli parkta aldı.

    Abant'ta ziyaretçiler, göl etrafında tur atarken, bazıları da milli parkın manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

    Milli park ilgi gördü

    Bunun yanı sıra sessizlik arayarak kafa dinlemek isteyen vatandaşlar, Abant'taki eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkardı.

    DHA'nın haberine göre, bazı vatandaşlar da mangal için ayrılan alanlarda mangal yakıp piknik yaptı.

    Bolu'da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi ViDEO

    Bolu da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi #1

    Bolu da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi #2

    Bolu da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi #3

    Bolu da Abant Milli Parkı hafta sonunu yoğun geçirdi #4


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