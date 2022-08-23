Bolu'da askerlik harçlığını biriktiren genç şehit ailelerine bağışladı

Ramazan İlhan isimli genç, Diyarbakır’da askerlik görevi sürecinde biriktirdiği 3 bin 500 lirayı şehit aileleri için kullanılmak üzere teslim etti.

Bolu’da yaşayan Ramazan İlhan isimli genç, 6 ay süreli vatani görevini Diyarbakır'da yaptı.

İlhan, görevi boyunca 3 bin 500 lira para biriktirdi.

Biriktirdiği parayı Mehmetçik'e bağışladı

Terhis olan İlhan, terhis olduktan sonra parayı vatan için şehit olmuş Mehmetçik'in ailelerine bağışlamaya karar verdi.

Genç adam, Bolu’ya döndüğünde güvendiği bir vakfa giderek parayı şehit ailelerine harcanması için Öznur Akkaya Aktaş'a teslim etti.

"Tersih olmadan karar verdim"

İHA'nın haberine göre; parayı nereye bağışlayacağı konusunda araştırma yaptığını ifade eden İlhan, “Terhis olmadan önce komutanlarıma biriktirdiğim harçlıkları şehit yakınlarına bağışlayacağımı söyleyerek, bunun için hangi vakıf ya da derneğe vermem gerektiğini sordum.

Komutanlarım, kendilerinin herhangi bir yönlendirme ya da tavsiyede bulunmalarının çok doğru olmadığını, iyi araştırıp uygun bir vakfa bağış yapabileceğimi söylediler.

Terhis olup evime dönünce araştırmaya başladım. Askerde biriktirdiğim parayı şehit yakınlarına harcanması şartıyla güvendiğim vakfa teslim ettim. Umarım, vatanı ve bayrağı için canını vermiş aziz şehitlerimizin yakınlarına küçük de olsa bir faydam dokunur.” dedi.



