İHA
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde bayramda bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların su oluğuna atılması geleneği yarım asırdır devam ediyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köylüler tarafından meydanda bulunan su oluğuna atıldı.
KIYAFETLERİYLE SOĞUK SUYA ATTILAR
Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar, yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsıklam oldular.
Buz gibi suya girmek istemeyip kaçmaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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