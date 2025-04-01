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Bolu'da bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka

Bolu'da bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka Göynük ilçesinde bayram namazına ve toplanma alanına geç kalan veya gelmeyenler, bayram geleneği olarak köyde bulunan su oluğuna atılıyor.