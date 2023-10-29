Bolu'da berberin 100. yıl tıraşı Bolu'da bir berber, saç tıraşına gelen müşterisinin kafasına Cumhuriyetin 100.yılını kazıdı. Beğeni alan traş fener alayı öncesi birçok müşteriden de talep edildi.

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İHA

Özel günlerde berberlerin kendi hünerlerini sergileyerek mesaj vermeleri kamuoyunun alışık olduğu etkinliklerden biridir.

Türkiye bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor.

Bu kapsamda hemen her kesimden bu özel güne ilişkin bir kutlamalar geliyor.

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi’nde faaliyet gösteren berber Mehmet Kızıloğlu, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir tasarım yapmak için gelen bir müşteriye talepte bulundu.

Saçına ay-yıldız kazıdı

Müşterinin talebi olumlu karşılaması üzerine berber Mehmet Kızıloğlu, ay ve yıldız simgelerini ustura ile müşterisinin saçlarına çizdi. Daha sonra 100. yıl simgesini de müşterisinin kafasına kazıyan Kızılıoğlu, yapılan işlemlerin ardından ay-yıldız ve 100. yıl yazısını kırmızı renkte boyadı.

Müşterisinin yapılan simgeyi beğendiğini ve videoyu sosyal medyada paylaşınca taleplerin olduğunu dile getiren Mehmet Kızıloğlu, 10 kişiyi daha bu şekilde tıraş edeceğini belirtti.

"Fener alayından önce 10 kişiyi daha bu şekilde tıraş edeceğim"

Kızıloğlu, "Türkiye genelinde Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bizde 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Bizim işimiz saç kesmek. Bizde bir müşterimizin kafasına Cumhuriyetin 100. yılını kazımaya karar verdik. Müşteri yapılan işlemi beğendi.

Bununla ilgili saçına ay yıldız yaptırmak için müşterilerim tarafından talep oluştu. Ay yıldız çizdirmek için bize ulaşıyorlar. Randevu oluşturdum. Fener alayından önce 10 kişiyi daha bu şekilde tıraş edeceğim. Ustura ile önce saça genel hatları çizdim. Ardından kırmızı boya ile boyadım" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)