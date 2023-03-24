Bolu'da depremzedeye protez bacak hediye edildi

DHA

Hatay'da yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Karabulut'un 2018 yılında, domuz avı sırasında meydana gelen kaza nedeniyle sağ bacağı ampute edildi.

Protez bacak kullanan Mehmet Karabulut'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da bulunduğu ev yıkıldı.

Karabulut'un protez bacağı enkaz altında kaldı. Bolu’ya getirilen Karabulut, burada Vali Erkan Kılıç’a sesini duyurdu.

Vali Kılıç’ın girişimleriyle Bolulu hayırsever vatandaşlar tarafından Karabulut’a protez bacak için gereken tüm masraflar karşılandı.

Düzce'de Karabulut'a uygun olarak özel bir protez bacak üretildi.

Yapılan rehabilitasyon çalışmalarının ardından Karabulut'a uygun hale getirilen bacak, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde teslim edildi.

Protez bacağına kavuşmanın sevincini yaşayan depremzede Mehmet Karabulut, şunları söyledi:

Ben normalde 2018’de kaybettim bacağımı. Arkadaşlarımla ava gitmiştik, yanlış ateşlemeden dolayı ayağımı kaybettim ben. 2018’den beri protezim vardı, Hatay’da deprem yaşadık. Depremde enkazın altında kaldı protezim. Kırıldı yani protezsiz kaldım. Bolu’da KYK yurduna geldim. O esnada sayın valimiz de bizi ziyarete gelmişti. Bende gittim yanına sayın valimize durumu bildirdim. O da sağ olsun esirgemedi. 16 gün içerisinde bana teslim ettiler çok da mutluyuz.