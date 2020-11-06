Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu’nun doğa harikaları Abant, Gölcük ve Yedigöller'de yaşanan yoğunlukla ilgili randevu sistemi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Cemiyet Sohbetleri’ programında gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin, aşırı yoğunluğun yaşandığı Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Mili Parkı'na ‘sanal randevuyla giriş’ sistemini değerlendirdi.

Bolu'da doğa harikalarına girişlerde randevulu sisteme geçiliyor VİDEO



RANDEVULU SİSTEM, YAZA YETİŞİYOR

Metin, "Abant, Gölcük ve Yedigöller'e sanal randevulu girişle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona gelindi. Büyük ihtimalle yaza yetiştiririz, çünkü özelikle yaz mevsiminde çok ciddi talep oluyor. Kilometrelerce kuyruk oluyor. Bundan sonra vatandaşımız gelmeden önce durumu bilerek gelecek ve beklemeyi de göze alıyorsa o şekilde bekleyecek." dedi.

BAKANLIKTAN DEPREME HER AÇIDAN DESTEK SAĞLANDI

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakanlığın çalışmalarından bahseden Metin, "Depremin olduğu ilk andan itibaren DSİ ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bütün makine ekipmanımızı deprem bölgesine intikal ettirdik. Depremde arama kurtarma çalışmalarında ve enkaz kaldırma çalışmalarında bizzat DSİ ve orman teşkilatının makineleri de görev aldı. Bunun dışında Toprak Mahsulleri Ofisi kanadıyla da depremde hasar gören köylerde tespitleri yaptık, zararları varsa giderdik." diye konuştu.





























