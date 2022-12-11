Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.840
0.04%
BTXN Coin
5.01
0.20%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Bolu'da festivalde bir ton hamsi tüketildi

    Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi festivali bu yıl da Abant Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte bir ton hamsi tüketildi.
    • 11.12.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da festivalde bir ton hamsi tüketildi

    Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu’nca düzenlenen festivale yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

    Mangalda pişirilen bir ton hamsi katılımcılara ikram edildi.

    Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.

    Öğrenciler ekmek arası hamsi yedi

    Türkiye’nin birçok ilinden Abant’a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

    "Akşama kadar horon tepeceğiz"

    Etkinliğe katılan öğrenci Ayşe Korkmaz, "Abant’ta geleneksel olarak düzenlenen festivale bu sene de katıldık. Bu yıl bir ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arası hamsilerimizi yedik, şimdi de akşama kadar horon tepeceğiz." dedi.

    Bolu da festivalde bir ton hamsi tüketildi #1

    Bolu da festivalde bir ton hamsi tüketildi #2

    Bolu da festivalde bir ton hamsi tüketildi #3


    Benzine gelen çifte indirim depoya 173 TL olarak yansıdı
    Gündem

    Benzine gelen çifte indirim depoya 173 TL olarak yansıdı

    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
    Gündem

    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir