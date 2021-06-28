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- Bolu'da fotokapanla, yaban hayatı çekildi
Bolu'da fotokapanla, yaban hayatı çekildi
Ormana kurulan fotokapana, ayı, geyik, ceylan ve tilki gibi hayvanlar yansıdı.
- DHA
- 28.06.2021 - 15:33
Bolu Doğa Derneği üyesi Recep Arslan, yaban hayatını görüntülemek için Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde ormanlık alana bir fotokapan kurdu.
Arslan, 1 yıl boyunca aynı bölgeye kurduğu fotokapanla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
ÇEŞİTLİ HAYVANLARI KAYDETTİ
Görüntülere ayı, geyik, ceylan, tilki ve domuzlar ile yavruları yansıdı.