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    Bolu'da fotokapanla, yaban hayatı çekildi

    Ormana kurulan fotokapana, ayı, geyik, ceylan ve tilki gibi hayvanlar yansıdı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 15:33
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    Bolu'da fotokapanla, yaban hayatı çekildi

    Bolu Doğa Derneği üyesi Recep Arslan, yaban hayatını görüntülemek için Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde ormanlık alana bir fotokapan kurdu.

    Arslan, 1 yıl boyunca aynı bölgeye kurduğu fotokapanla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

    ÇEŞİTLİ HAYVANLARI KAYDETTİ

    Görüntülere ayı, geyik, ceylan, tilki ve domuzlar ile yavruları yansıdı.

    Bolu da fotokapanla, yaban hayatı çekildi #1

    Bolu da fotokapanla, yaban hayatı çekildi #2

    Bolu da fotokapanla, yaban hayatı çekildi #3

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