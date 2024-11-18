Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bolu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik önlemler alınıyor.

Geçtiğimiz aylarda İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen yaralanmalı kazalar sonrasında konuya İl Trafik Komisyonu, caddeye motosiklet ve elektrikli araçların girişi yasakladı.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddesi’nde kurallara uymayan sürücüler için denetim gerçekleştirdi.

YASAKLI CADDEYE GİRENLERE CEZA YAĞDI

Motosikletlerin girmesinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi’ne giren motosiklet sürücülere 690 lira para cezası kesildi.

Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı.

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ayrıca kasksız motosiklet kullanan sürücülere de 690 lira para cezası uygulandı.

Ceza yazılan Fuat Kurtulduk, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Her zaman geçiyordum buradan.” dedi.