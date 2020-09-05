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    Bolu'da karga, müşterinin yemeğine ortak oldu

    Bir restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına karga kondu. Müşterilerin isteği üzerine yere koyulan yiyecekleri karga, müşterilerle beraber yedi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 14:13
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    Bolu'da karga, müşterinin yemeğine ortak oldu

    Bolu'da, bir restoranın müşterileri yemek yediği sırada masaya karga kondu.

    İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan restoranda, yemek yiyenlerin bulunduğu masaya konan karga, bir süre boş sandalyeye konarak bekledi.

    Karga, daha sonra masadaki yiyecekleri yemeye başladı.

    KARGA RAHAT YESİN DİYE YERE KOYDULAR

    Karga, yiyecekleri yemeye başlayınca masadakiler, garsondan yiyecekleri karganın yiyebileceği yere koymasını istedi.

    Bolu'da karga, müşterinin yemeğine ortak oldu VİDEO

    YEMEK YEDİ, ÇAY İÇTİ

    Yere bırakılan yiyecekleri yiyen, su ve çay içen karga, daha sonra uzaklaştı. O ilginç anlar masada oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bolu da karga, müşterinin yemeğine ortak oldu #1

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