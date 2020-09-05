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Bolu'da karga, müşterinin yemeğine ortak oldu

Bolu'da karga, müşterinin yemeğine ortak oldu

Bir restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına karga kondu. Müşterilerin isteği üzerine yere koyulan yiyecekleri karga, müşterilerle beraber yedi. O anlar kameraya yansıdı.