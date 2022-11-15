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    Bolu'da kış lastiği zorunluluğu erken başladı

    Kentte kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği kullanımı zorunluluğu, 15 Kasım'a çekildi. Bu kapsamda jandarma ekipleri bölgede araçları denetledi.
    • 15.11.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 14:19
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    Bolu'da kış lastiği zorunluluğu erken başladı

    Yurt genelinde kış hazırlıkları başladı.

    Sıcak havaların geride kalmasıyla birlikte araç kullanıcıları harekete geçti.

    Araç sahiplerini ilgilendiren kış lastiği zorunluğu, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

    15 Kasım'a çekildi

    Hal böyleyken Bolu'da kar kapıya dayanınca kış lastiği kullanımı zorunluluğu 15 Kasım'a çekildi.

    Bu kapsamda il sınırlarındaki yollarda ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bugün başladı.

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #1

    Araçlar denetlendi

    Bunun üzerine jandarma ekipleri il genelinde denetim yaptı.

    Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalara işçi taşınan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti.

    Bolu'da kış lastiği zorunluluğu erken başladı VİDEO

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #2

    Sürücüler uyarıldı

    Kurallara uygun olmayan ve henüz kış lastiği takmayan sürücüler, eksiklerinin giderilmesi konusunda uyarıldı.

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #3

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #4

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #5

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #6

    Bolu da kış lastiği zorunluluğu erken başladı #7


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