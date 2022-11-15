Kentte kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği kullanımı zorunluluğu, 15 Kasım'a çekildi. Bu kapsamda jandarma ekipleri bölgede araçları denetledi.

Yurt genelinde kış hazırlıkları başladı.

Sıcak havaların geride kalmasıyla birlikte araç kullanıcıları harekete geçti.

Araç sahiplerini ilgilendiren kış lastiği zorunluğu, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

15 Kasım'a çekildi

Hal böyleyken Bolu'da kar kapıya dayanınca kış lastiği kullanımı zorunluluğu 15 Kasım'a çekildi.

Bu kapsamda il sınırlarındaki yollarda ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bugün başladı.

Araçlar denetlendi

Bunun üzerine jandarma ekipleri il genelinde denetim yaptı.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalara işçi taşınan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti.

Bolu'da kış lastiği zorunluluğu erken başladı VİDEO



Sürücüler uyarıldı

Kurallara uygun olmayan ve henüz kış lastiği takmayan sürücüler, eksiklerinin giderilmesi konusunda uyarıldı.

















