Bolu'da köpek sesi duyan tilkinin panik anları kamerada

Bolu’da şehir merkezinde görüntülenen bir tilkinin, köpek seslerini duyunca yaşadığı panik vatandaş kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:40
  • Bolu'da bir tilki, köpek seslerini duyunca paniğe kapıldı.
  • Tilki, sesler üzerine hızlanarak çatıya çıkmaya çalıştı.
  • O anlar vatandaşın kamerasına kaydedildi.

Bolu’da Aşağısoku Mahallesi’nin sokaklarında tilki görüntülendi.

Sokakta dolaşan tilkinin köpek sesleri duymasıyla hızlanması kameraya yansıdı.

O ANLAR KAMERADA 

Sokakta dolaşan tilki, köpek seslerinin yükselmesiyle yaklaşık 1.50 metre yükseklikteki çatıya çıkmaya çalıştı.

O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye kaydedildi.

