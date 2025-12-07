Bolu'da köpek sesi duyan tilkinin panik anları kamerada

- Bolu'da bir tilki, köpek seslerini duyunca paniğe kapıldı.
- Tilki, sesler üzerine hızlanarak çatıya çıkmaya çalıştı.
- O anlar vatandaşın kamerasına kaydedildi.
Bolu’da Aşağısoku Mahallesi’nin sokaklarında tilki görüntülendi.
Sokakta dolaşan tilkinin köpek sesleri duymasıyla hızlanması kameraya yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Sokakta dolaşan tilki, köpek seslerinin yükselmesiyle yaklaşık 1.50 metre yükseklikteki çatıya çıkmaya çalıştı.
O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye kaydedildi.