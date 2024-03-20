Bolu'da küle dönen 250 hektar orman yeniden canlandı Göynük ilçesinde 7 yıl önce sigara izmaritinden kaynaklı 250 hektarın küle döndüğü ormanlık alana bugüne kadar 269 bin fidan dikildi.

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İHA

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2017 yılında İbrahimözü Safranlar Mahallesi mevkiinde yol kenarına atılan sigara izmariti sonucu çıkan yangında, 250 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hava ve kara unsurlarıyla müdahale edilen yangın 3 günde kontrol altına alındı.

Toplamda bin 55 personel ve 191 araç yangına müdahale etti.

Yanan alanlardaki orman emvali hızla çıkarıldı ve arazi hazırlıkları yapıldı.

Yeniden canlandı

450 vatandaşla birlikte bir yıl içerisinde tüm alan yeniden ağaçlandırıldı.

Alana 7 yıldan bugüne kadar toplamda 258 bin ibreli ve 11 bin meyveli olmak üzere toplamda 269 bin fidan dikildi.

Bunun yanı sıra 500 kilogram kızılçam tohumu ekimi de yapılarak ormanlık alan tekrar doğaya kazandırıldı.

"Ormanlar ekolojik dengenin korunmasında önemli rol üstlenirler"

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de, yeniden ağaçlandırılan alanlarda incelemelerde bulundu.

Ormanların kıymetli olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Şentürk, "Ormanlarımız yalnızca oksijen üretmekle kalmayıp, atmosferdeki karbondioksit gazını depo ediyor. Aynı zamanda ormanlarımız doğal karbon yutakları olmakla birlikte ekolojik dengenin korunmasında önemli rol üstlenirler. Bu nedenle ormanların korunması ve geliştirilmesi son derece önemlidir." dedi.

"Bu alanlarda başka bir faaliyet yapılamaz"

Son yıllarda hava sıcaklıkları ve kuraklık sebebiyle birçok ülkede orman yangınlarının arttığını söyleyen Şentürk, şunları söyledi:

Milyonlarca hektar orman alanı zarar görmüştür. Tüm ülkelerin bu konuda hassas olması ve yangında zarar gören alanların ivedilikle doğaya kazandırılması için gayret sarf etmesi gerekmektedir. Ülkemiz orman yangınlarıyla mücadelede örnek ülkeler arasında bulunmaktadır. Yanan orman alanları yılı içerisinde ağaçlandırılarak tekrar doğaya kazandırılmaktadır. Bu alanlarda başka bir faaliyet yapılamaz, yapmaya kalkışanlar hakkında da gerekli işlemler yapılarak yargıya intikal ettirilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)