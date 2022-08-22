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    Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza

    Doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeğinden koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek.
    • 22.08.2022 - 03:34
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    Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza

    Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı gölünde bulunan sarı ve beyaz renkteki endemik tür nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

    Nilüferi koparmanın cezası 109 bin 593 lira

    Doğal güzellikleri ile milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

    Bolu da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza #1

    Milli Parklar kapsamında koruma altında

    Nilüfer çiçekleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

    Bolu da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza #2


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