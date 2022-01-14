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    Bolu'da ormanlar karla kaplandı

    Adeta beyaz gelinliğini giyen ormanlarda kartpostallık manzaralar ortaya açıktı.
    • AA
    • 14.01.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 14:08
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    Bolu'da ormanlar karla kaplandı

    Bolu'da kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

    Bünyesinde birçok doğal güzelliği barındıran kentte etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

    ORMANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Seben ve Kıbrıscık ilçeleri ile Aladağ ve Gölcük Tabiat Parkı'nı il merkezine bağlayan kara yolunun Aladağ bölgesinde beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.

    Beyaza bürünen ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.

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    Bolu da ormanlar karla kaplandı #3

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    Bolu da ormanlar karla kaplandı #6

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