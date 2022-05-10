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    Bolu'da patates ekimi devam ediyor

    Kentte yıllık 20 bin ton üretilen coğrafi işaretli Bolu patatesi, sofralarda yerini almak için toprakla buluşturuldu.
    • 10.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:38
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    Bolu'da patates ekimi devam ediyor

    Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden olan Bolu’da, havaların da uygun hale gelmesiyle coğrafi işaretli patatesler toprağa ekilmeye başlandı.

    Tadıyla ve dokusuyla gerek üreticinin gerekse tüketicinin gözdesi konumunda olan Bolu patatesi, üreticilerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

    Bolu üreticisinin olmazsa olmazı patates, dönem dönem değişkenlik gösterse de Bolu’nun değişmeyen ürünleri arasında yerini koruyor.

    Yıllık 20 bin ton üretiliyor

    Geçtiğimiz yıllara oranla ekimi düşmesine rağmen kentte yıllık 20 bin ton üretilen Bolu patatesi, Türkiye'nin coğrafi tescilli ürünü olmasıyla biliniyor.

    Çıkınlar Mahallesi’ndeki arazisine ilk patates ekimini yapan çiftçi Hakan Turan yaptığı açıklamada, "Havalar bu hafta açtı. Biz de ekimimizi yaptık, gübrelerimizi attık. Bundan sonrasına ilaçlama ve gübre çalışmasıyla devam edeceğiz. Patates üretimini azalttık. Malum şartlardan dolayı 15-20 dönüm ekiyoruz. Masrafları ağır oluyor. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz." dedi.

    "Bolu patatesi güzeldir"

    Turan, "İşimizi gönül vererek yapıyoruz. Patateste senelerden bu yana gelen bir lezzet var. Bolu patatesi güzeldir. Başka yerin patateslerinden üstün bir patates." diye konuştu.

    "Çiftçinin yüzü gülecek"

    İHA'ya konuşan Turan, "Patates bir süre para etmedi. İnsanlar doğal olarak kırıldı. Para kazanmayınca yapılmaz hale geldi. Ama elimizden geldiği kadar yapıyoruz. 2 senedir güzel, çiftçi de kazanıyor. Güzel malı olan, iyi yetiştiren kazanıyor. Patates iyi bir meslek. Ekilmeli, bırakılmamalı. Biz bırakmıyoruz. Masraflar ne kadar ağır olsa da bırakmıyoruz. Bu sene de güzel olacağını tahmin ediyorum. Bundan sonra her şey para edecek. Çiftçinin de yüzü gülecek, para kazanacak. Biz de ekimimize devam edeceğiz. Şuan üretici olarak patates 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Tabi pazarlarda ve marketlerde biraz yüksek oluyor. Bu sene çiftçinin yüzü patatesten güldü." ifadelerini kullandı.

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