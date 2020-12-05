Bolu'da şehit askerin ailesi evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarına ayırdı

Siirt'te 11 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen jandarma komando er Emrah Temel'in Bolu'da yaşayan ailesi, evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarıyla donattı.

Siirt'in Eruh ileçsinde görevli olan jandarma komando er Emrah Temel, 2009 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Şehit Emrah Temel'in anısı ise Bolu'daki ailesi tarafından fotoğrafları ve eşyasıyla donatılan evlerinin odasında yaşatılıyor.

KIYAFET, SAAT, CÜZDAN...

Şehit askerin çocukluk fotoğrafları, askerde giydiği kıyafetler, saati, şehadet haberlerinin yer aldığı gazete kupürleri ve cüzdanı gibi birçok eşyası odada tutuluyor.

"HASRETİMİ ODADA GİDERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Baba Ahmet Temel, Siirt'e giden oğlunun 23 günlük askerken teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun anılarıyla yaşadıklarını söyleyen Temel, "Oğlumun anısı için oda düzenledik. Özlemimi, hasretimi odada gidermeye çalışıyorum. Onunla dertleşir ve konuşurum. Oğlum için şiirler yazarım. Bazen de mezarının başına gider, orada konuşurum oğlumla. O cevap vermese de bizi dinlemesini iyi biliyor." diye konuştu.

Bolu'da şehit askerin ailesi evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarıyla donattı

"TARİFİ İMKANSIZ BİR ACI"

Oğluna büyük özlem duyduğunu belirten Temel, "Sol tarafım tarifi imkansız bir acıyla yanıyor. Bir o kadar da onuru ve gururu var. Bize bu onuru ve gururu yaşattığı için oğluma minnettarız. Şehitlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"GİTMEDEN BİZE NOT BIRAKMIŞ"

Temel, oğlu şehit olduktan sonra askere gitmeden önce bıraktığı notu bulduklarını söyledi.

Oğlunun yazdığı notta şehit olacağını söyleyen Temel, "Notta şu ifadeler yer alıyor: 'Son veda: Selamün aleyküm. Öncelikle bunu yazmamı içimden gelen bir ses söyledi. Bir gün bana bir şey olursa kimse arkamdan ağlamasın, gözyaşı dökmesin. Hepiniz bana hakkınızı helal edin. Ben herkese hakkımı helal ediyorum.' Bu yazıyı oğlum şehit olduktan yaklaşık bir hafta sonra bulduk." şeklinde konuştu.