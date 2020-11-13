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    Bolu'da sis etkisini gösterdi

    Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kara yolunda güçlükle ilerleyebildi.
    • AA
    • 13.11.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:08
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    Bolu'da sis etkisini gösterdi

    Yoğun sis, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiledi.

    Sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolunun Bolu Dağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Abant Kavşağı ile kent merkezinin Dağkent ve Kalıcı Konutlar mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

    Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyl, kara yolunu kullanan sürücüler, zaman zaman güçlükle ilerledi.

    Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

    Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor ViDEO

    SİS LAMBALARI DEVREDE

    Ayrıca D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücülerin yollarını rahat görebilmeleri için güzergahta bulunan sis lambaları da aralıksız olarak çalışıyor.

    Bolu da sis etkisini gösterdi #1

    Bolu da sis etkisini gösterdi #2

    Bolu da sis etkisini gösterdi #3

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