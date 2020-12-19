Sonbahardan kalma yaprakların üzeri, karla kaplanınca Abant'ta doğanın güzelliği ortaya çıktı. Tabiat Parkı'nda eşsiz manzaralar oluştu.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Bolu Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kaldı.

Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret etmeden geçmediği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'ndaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı.

Bolu'da sonbahar yaprakları, karla buluştu FOTO-GALERİ



EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Çam, göknar, kayın, gürgen ve farklı türden ağaçların olduğu Abant Tabiat Parkı’nın bomboş hali de güzel görüntüler oluşturdu.

Abant'ta dün gece saatlerinde hafif kar yağışı da etkili oldu.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı nedeniyle sonbahardan kalma yapraklar beyaz örtüyle kaplandı.

Abant'taki eşsiz kar manzaraları dron kamerasına yansıdı.









