Bolu'da tatil yoğunluğu: Sömestirde 128 bin 933 kişi ağırladı Sömestirle birlikte aileler her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan tatil beldesine akın etti. Kent 15 günlük tatil boyunca 128 bin 933 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İHA

Kar tatili sevenler hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte rotalarını oluşturdu.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte aileler tatil beldelerinde oğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler akın etti

Bu bölgelerden biri de her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Bolu oldu.

Türkiye’nin gözde doğa turizm merkezlerine sahip olan kent, sömestir boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kar tatilcileri tarafından rağbet gördü

Doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşların özellikle tercih ettiği yer her sene olduğu gibi bu sene de Abant Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı oldu.

Edinilen bilgiye göre sömestir tatili boyunca kentteki milli ve tabiat parklarına 128 bin 933 kişi geldi.

Yarıyıl tatili boyunca 128 bin 933 ziyaretçiyi ağırladı

Yarıyıl tatili boyunca, Abant Gölü Milli Parkı'nı 98 bin 339, Gölcük Tabiat Parkı'nı 28 bin 700 ve Yedigöller Milli Parkı'nı bin 530 kişi ziyaret etti.

Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Sünnet ve Sülüklü gölleri ile Aladağlar bölgesinde bulunan Göksu ile Kıbrıscık ilçesindeki Karagöl tabiat parkları da toplam 365 kişiyi ağırlayarak keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)