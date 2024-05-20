Bolu'da tavla masası kurarak konvoyun önünü kestiler

İHA
Son zamanlarda düğünlerde ilginç anlar kameralara yansıyor...
Evlenmeye karar veren Eda Betül Barıtçı ve Erhan Sığırcı, düğün hazırlıklarını tamamladı.
Gelin alma töreni gerçekleştirildi
Çiftin 18 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleştirilen düğünleri öncesinde Alpağut Mahallesi’nden gelin alma töreni gerçekleştirildi.
Normal seyrinde giden gelin alma törenine, damadın arkadaşları damga vurdu.
Tavla masası kurdular
Gelin konvoyunun önünü kesen damadın arkadaşları Semih Yılmaz, Salih Altundağ, Eyyüp Özdoğan, Şenol Coşkun, yolun ortasında tavla masası kurdu.
Gelin konvoyu hareket edemeyince otomobilden inen damat, yolu açmak için tavla tablasına para bırakmaya başladı.
Damattan 3 bin lira aldılar
Çorumlu damattan 3 bin lira alındıktan sonra yol açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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