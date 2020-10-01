- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bolu'da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması
Bolu'da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması
- İHA
- 01.10.2020 - 04:52
- Güncelleme : 01.10.2020 - 04:52
Bolu’da, belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir işçi, Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesinde temizlik yaptığı sırada yanına karga geldi.
ÇEVRESİNDE DOLAŞINCA EKMEKLE BESLEDİ
Karganın kendisinden kaçmadığını ve çevresinde dolaştığını gören temizlik işçisi yerden aldığı ekmek parçasıyla kargayı besledi.
GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Temizlik işçisinin kargayı elleriyle beslemesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yüklenen video büyük ilgi gördü.
Bolu'da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması-Video
BELEDİYE BAŞKANI DA TAKDİR ETTİ
Karga ile temizlik işçisinin videosunu kendi hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu videoda sevgi var... Hesapsız ve şartsız, karşılıksız, temizlik işleri personelimizin tertemiz sevgisi var. Senin gibi biriyle çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.