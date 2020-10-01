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    Bolu'da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması

    Bolu'da belediye temizlik işçisi, çöp topladığı sırada yanına gelen kargayı elleriyle beslerken görüntülendi. Paylaşılan video da sosyal medyada beğeni topladı.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 04:52
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 04:52
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    Bolu'da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması

    Bolu’da, belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir işçi, Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesinde temizlik yaptığı sırada yanına karga geldi.

    ÇEVRESİNDE DOLAŞINCA EKMEKLE BESLEDİ

    Karganın kendisinden kaçmadığını ve çevresinde dolaştığını gören temizlik işçisi yerden aldığı ekmek parçasıyla kargayı besledi.

    GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

    Temizlik işçisinin kargayı elleriyle beslemesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yüklenen video büyük ilgi gördü.

    Bolu'da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması-Video

    BELEDİYE BAŞKANI DA TAKDİR ETTİ

    Karga ile temizlik işçisinin videosunu kendi hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu videoda sevgi var... Hesapsız ve şartsız, karşılıksız, temizlik işleri personelimizin tertemiz sevgisi var. Senin gibi biriyle çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

    Bolu da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması #1

    Bolu da temizlik işçisi ile karganın gülümseten yakınlaşması #2

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