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    Bolu'da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

    Halk pazarında kurulan balık tezgahında palamut ve hamsi bolluğu yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf balık fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdi.
    • 07.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:07
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    Bolu'da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

    1 Eylül'de başlayan av sezonu, balıkçı esnafının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    Sezona hareketli başlayan balıkçılar, bol miktarda palamut satarken hamsi ise yüzünü birçok ilde göstermedi.

    Balık tezgahları hareketlendi

    Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da balık tezgahlarına yöneldi.

    Bolu'da da halk pazarında kurulan balık tezgahlarında palamut ve hamsi bolluğu yaşandı.

    Bolu da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti #1

    Hamsi ve palamut bolluğu yaşandı

    İHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında olan palamutları ve fiyatı düşen hamsileri alabilmek için kuyruklar oluşturdu.

    Bolu da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti #2

    Bolu'da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti VİDEO

    "Büyük balıkları 60 liraya satıyoruz"

    Uzun yıllardır balıkçılık yapan Hakan Yıldız, "İki aydır palamut satıyoruz. Sona geldi artık ama devam ediyor. Palamutlar büyüdü. Tanesi 1 kilo 200 gram geliyor. Büyük balıkları 60 liraya satıyoruz. Sonlarına geldiğimiz için küçük balık yok. Bir boy ortaları var, onu da 50 liraya satıyoruz. Balıkların kalitesi çok iyi." dedi.

    "Hamsinin fiyatında düşüş var"

    Hamsinin de fiyatının düşüşte olduğunu ifade eden Yıldız, "Tezgahlarda talep var. Balıklar çok lezzetli. Bizde küçük balık yok. Hamsinin fiyatında da düşüş var. 80-90 liraya satılan hamsiler 50 liraya satılıyor. Çinekop 80 liraya düştü, mezgit 50 lira. Şu anda fiyatlar iyi, bu hafta iyiyiz." ifadelerini kullandı.

    "Sezon palamut açısından iyiydi"

    Sezona ilişkin değerlendirme yapan Yıldız, "1 ay daha devam ederse buna da şükür diyeceğiz. Sezon palamut açısından iyiydi. Çinekop ve hamsi ile de sezonu tamamlayabilirsek birkaç ay daha iyi bir sezon diyebiliriz." şeklinde konuştu.

    Bolu da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti #3


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