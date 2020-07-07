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- Bolu'da yağan dolu TEM'de ulaşımı aksattı
Bolu'da yağan dolu TEM'de ulaşımı aksattı
15 dakika süren dolu nedeniyle Gerede mevkiinde ulaşım yavaşladı.
- DHA
- 07.07.2020 - 17:59
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde dolu etkili oldu.
Yaklaşık 15 dakika etkisini sürdüren dolu sonrasında TEM yolunda ulaşım durma noktasına geldi.
ULAŞIMDA AKSAMA
Araçlarının doludan zarar görmemesini isteyenler, seferber oldu. Yağış nedeniyle TEM yolunun Gerede mevkiinde ulaşım yavaşladı.
Dolunun sona ermesiyle bölgede hafif yağmur başladı, trafik ise normale döndü.