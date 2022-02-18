Bolu'da yangından kedisiyle kurtulan 'Ali Dede'nin son hali

Dört yıl önce sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada çıkan yangında evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan Ali Meşe, oğlunun yanında yaşamını sürdürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde, 2018 yılında sobasını benzinle tutuşturmak isteyen Ali Meşe (87), alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangında ahşap evini kaybetmişti.

Yaşlı adam olay sonrası kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu.

KEDİSİYLE OLAN KARESİ UNUTULMADI

Ali Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti. Yerel ve ulusal çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

KÖYÜNDEKİ KEDİLERE HASRET KALDI

Ali Dede şimdilerde ise Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi, oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürüyor. Evde canının çok sıkıldığını ve dışarıya çıkmak istediğini söyleyen Ali Meşe, karların erimesini beklediğini anlattı.

OĞLU BABASINI ANLATTI

Babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Meşe de çıkan yangından sonra babasının yeni eve gittiğini, yeni evi çok beğendiğini, havaların soğuk olması nedeniyle babasının kendisiyle yaşadığını söyledi. Meşe, kar yağmadan önce babasının dışarıya çıktığını belirterek, "Yollarda kar olduğu için babam dışarıya çıkmıyor. Kar yağmadan önce markete giderek alışveriş yapabiliyor, torunları için şekerler alıyordu. Şimdi ise evde zaman geçiriyor. Babam kedileri çok sever. Kucağına aldığı zaman öper, koklar." dedi.