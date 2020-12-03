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    Bolu'daki barajda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

    Yüzde 33'ten yüzde 22'ye gerileyen su seviyesinin, şehrin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 03.12.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 17:34
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    Bolu'daki barajda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

    Bolu’nun içme suyunun karşılandığı barajda su seviyesi azaldı.

    Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını gideren 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajı'nda su seviyesi düştü.

    BARAJDAKİ SU SEVİYESİ AZALDI

    Yağışların mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle su seviyesi yüzde 22 seviyelerine kadar düştü. Geçen yıl su seviyesi yüzde 33 olan Gölköy Barajı’nda, yaşanan azalmayla birlikte göl içindeki adacıklar ortaya çıktı.

    4 AYLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLECEK KAPASİTEDE

    Mevcut doluluk oranıyla yağmur yağmasa da kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan barajda yaşanan düşüşten dolayı kentte, su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.

    YAĞIŞ BEKLENTİSİ

    Yağışların başlamasıyla birlikte barajdaki su seviyesinin yeniden normal seviyesine gelmesi bekleniyor.

    Bolu'daki barajda su seviyesi yüzde 22'ye düştü ViDEO

    Bolu daki barajda su seviyesi yüzde 22 ye düştü #1

    Bolu daki barajda su seviyesi yüzde 22 ye düştü #2

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