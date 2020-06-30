Emekli öğretmen olan 73 yaşındaki Numan Gümüş, çocukluk hayalini hayata geçirerek kurduğu atölyesinde saz ve kemençe üretiyor.

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Numan Gümüş, 3 yıl önce oluşturduğu atölyede, deneme yanılma yönetimiyle saz ve kemençe yapmaya başladı.

Küçüklüğünden beri ormanda yaşadığı için ağaç işlerini yatkınlığı olduğunu söyleyen Gümüş, saz ve kemençe yapma merakının da buradan geldiğini belirtti.

Bolulu emekli öğretmen kemençe ve saz yapıyor VİDEO

"İNTERNETTEN ÖRNEKLER ÇIKARDIM"

73 yaşındaki Gümüş, saz ve kemençe yapmadan önce araştırma yaptığını belirterek, "Elime örnekler aldım ve internetten örnekler çıkardım. Büyüklüklerini ve ölçülerini aldım. Oradan amatörce çalışmaya başladım." diye konuştu.

"DAVET EDİLDİĞİM YERE HEDİYE GÖTÜRÜYORUM"

Saz ve kemençe yaparak para kazanmayı amaçlamadığını belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"Amacım, saz ve kemençe yaparak kariyer yapmak değil, vakit geçirmek. Yaptığım kemençelerden özel olarak davet edildiğim yerlere hediye olarak götürüyorum. Tek tük maliyetine verdiklerim de oldu. El emeğinin iş gücü yüksek oluyor. Ağacı bulmak, kurutmak, damarına göre kesmek, sonra içerisini oymak ve hazırlamak zaman alıyor. Duruma göre bir ya da iki saat çalışıyorum. Fazla zorlamıyorum kendimi. Seri çalışırsam, ağacı hazır ve kuruysa el emeğiyle 5 günde bir saz ve kemençe ancak çıkar. Ağaç hazır ve kuru değilse zamana bağlı oluyor."

Gümüş, saz ve kemençe üretimini severek yaptığını, imkanları el verdiği sürece bunu sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.