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- Bolulu yaşlı kadın, ihtiyaç malzemesi getiren jandarmaya türkü söyledi
Bolulu yaşlı kadın, ihtiyaç malzemesi getiren jandarmaya türkü söyledi
- İHA
- 04.05.2021 - 12:21
- Güncelleme : 04.05.2021 - 13:12
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mengen ilçesinde yaşayan Şerife isimli kadın, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren ekipler için “Asker Yolu Beklerim" türküsünü söyledi.
JANDARMA PAYLAŞTI: AĞZINA SAĞLIK ŞERİFE TEYZE
Bahçesinde çalışırken karşısında jandarmayı gören kadının seslendirdiği türkü, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor." denildi.
Video, çok sayıda vatandaş tarafından ilgi gördü.
Bolu'da kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmalara türkü söyledi