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Bolulu yaşlı kadın, ihtiyaç malzemesi getiren jandarmaya türkü söyledi

Bolulu yaşlı kadın, ihtiyaç malzemesi getiren jandarmaya türkü söyledi

Tedbirler nedeniyle evinden çıkamayan Şerife Teyze, kendisine yardım getiren jandarma ekiplerini "Asker Yolu Beklerim" türküsüyle karşıladı. O anlar ise ekipler tarafından görüntülendi.