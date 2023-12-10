İHA
Bolu'da dün boyunca devam eden yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Abant Gölü Milli Parkı çevresinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan kar yağışı, yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı.
Milli parktan kartpostallık manzaralar
Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Bölgede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle sıcaklık, sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
Karlı manzarada fotoğraf çektirdiler
Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, karlı manzara eşliğinde unutulmaz anılar biriktirdi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Soğuk havadan etkilenen tatilciler, akşam saatlerinde dönüş yolculuklarına başlamak üzere yola çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış