Bolu'nun milli parkları ara tatilde yoğun ilgi gördü

Doğal güzellikleriyle ünlü kent, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Bölge, ara tatil süresince günübirlik ve konaklama yapmak isteyen 93 bin 138 kişi tarafından ziyaret edildi.

Okullarda 12 Kasım'da başlayan birinci dönem ara tatili, 21 Kasım Pazartesi günü sona erdi.

Öğrenciler ve ebeynler tarafından heyecanla beklenen tatil, kültür gezileri ile geçti.

9 günlük tatili fırsat bilen aileler, keyifli rotalarına Bolu'yu da ekledi.

93 bin 138 kişi ziyaret etti

Dört mevsim eşsiz güzelliğe bürünen milli parklar ve tabiat parkları, bu yıl da ara tatilde yoğun ilgi gördü.

Yedigöller ve Abant Gölü milli parkları ile Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları toplam 93 bin 138 kişi tarafından ziyaret edildi.

Çadır ve karavan deneyimi

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan parklar, günübirlik ziyaret imkanı ile de cezbediyor.

Öte yandan konaklamak isteyen aileler de sonbaharın hakim olduğu parklarda çocuklarıyla tatilin keyfini çıkardı.

DHA'nın aktarımına göre; göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı bulan tatilciler, çadır ve karavanlarda kamp deneyimi yaşadı.





