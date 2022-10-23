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- Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor
Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor
Dört mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çeken kentteki ormanlar, farklı tonlardaki renkleriyle yine ilgi odağı oldu.
- 23.10.2022 - 13:12
- Güncelleme : 23.10.2022 - 14:15
Sonbaharın gelişi, Bolu'da kendini gösteriyor.
Kentteki ormanlar, yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Bolu, yılın dört mevsimi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.
Bolu'da sonbahar manzaraları
Bazı yaprakların sararıp dökülmesiyle güzel manzaralar ortaya çıktı.
Bolu'nun kuzeyinde bulunan At ve Alpağut yaylaları mevkilerinde bulunan ormanlardaki hazan renkleri havadan görüntülendi.
Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor ViDEO
Ağaçlar, hazan renklerine büründü
Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan sürücüler de sonbaharın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor.
AA'nın haberine göre, hazan renklerine bürünen ağaçlar, seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.