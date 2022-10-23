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Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor

Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor

Dört mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çeken kentteki ormanlar, farklı tonlardaki renkleriyle yine ilgi odağı oldu.