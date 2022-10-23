Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
361.783
-0.09%
BTXN Coin
9.81
-0.50%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor

    Dört mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çeken kentteki ormanlar, farklı tonlardaki renkleriyle yine ilgi odağı oldu.
    • 23.10.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor

    Sonbaharın gelişi, Bolu'da kendini gösteriyor.

    Kentteki ormanlar, yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

    İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Bolu, yılın dört mevsimi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

    Bolu'da sonbahar manzaraları

    Bazı yaprakların sararıp dökülmesiyle güzel manzaralar ortaya çıktı.

    Bolu'nun kuzeyinde bulunan At ve Alpağut yaylaları mevkilerinde bulunan ormanlardaki hazan renkleri havadan görüntülendi.

    Bolu'nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor ViDEO

    Ağaçlar, hazan renklerine büründü

    Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan sürücüler de sonbaharın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor.

    AA'nın haberine göre, hazan renklerine bürünen ağaçlar, seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #1

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #2

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #3

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #4

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #5

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #6

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #7

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #8

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #9

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #10

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #11

    Bolu nun ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor #12


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti
    Dünyadan futbol

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti

    Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
    3. Sayfa

    Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

    Görüş Bildir