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    Bolu’nun yaban hayatı

    Kentteki ormanlık alanda farklı bölgelere konulan fotokapanlar, yaban hayvanlarının sesleri ile görüntülerini kaydetti.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:40
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    Bolu’nun yaban hayatı

    Zengin yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’da, yaban hayatını görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara 4 adet fotokapan yerleştirildi.

    Fotokapanlar sayesinde bahar aylarından kış aylarına kadar geçen sürede yaban hayatı gözlemlendi.

    GRUPLAR HALİNDE DOLAŞIYORLAR

    Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki fotokapanlara, çok sayıda yaban hayvanının görüntüsü yansıdı.

    Ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuklar, saniye saniye fotokapanlarca görüntülendi.

    Bolu’nun yaban hayatı VİDEO

    Bolu’nun yaban hayatı #1

    Bolu’nun yaban hayatı #2

    Bolu’nun yaban hayatı #3

    Bolu’nun yaban hayatı #4


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