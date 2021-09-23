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    Bolu'ya yılın ilk karı düştü

    Bolu’da, yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan önemli turizm merkezi Kartalkaya'ya yağdı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 17:57
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    Bolu'ya yılın ilk karı düştü

    Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

    İNCE KAR ÖRTÜSÜYLE KAPLANDI

    Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı. Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya’da başlayan yağmurla birlikte ilk kar örtüleri kısa sürede eridi.

    Bolu ya yılın ilk karı düştü #1

    Kartalkaya’da bulunan otel çalışanları kar yağışı beklemediklerini ve bu sene karın erken geldiğini söyledi.

    Bolu ya yılın ilk karı düştü #2

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    Bolu ya yılın ilk karı düştü #4

    Bolu ya yılın ilk karı düştü #5

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