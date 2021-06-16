Borçka Karagöl Tabiat Parkı, koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, yerli ve yabancı tursitlerin ilgisini çekiyor. 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla gelenleri büyülüyor.

"DOĞAYI ÖZLEDİK"

Pandemi nedeniyle otellerde kalmaya çekinen vatandaşlar, çadırlarını alarak Karagöl’ün kenarında kamp kurdular.

Tatillerini kamp çadırında geçiren doğa tutkunları, "Bugünleri, doğayla iç içe olmayı özlemiştik. Gece ateş yakıp çayımızı demliyoruz. Ateş etrafında oturup, gece boyu sohbet ediyoruz.” dedi.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını VİDEO





"BURADA ÜÇ GÜN, BİR AYLIK TATİLE BEDEL"

Herkesi Artvin’e davet eden Vali Yılmaz Doruk ise “Artvin’in doğal güzellikleri insanları buraya çekiyor.

İnsanlar burada yeşilin içinde sakin bir ortamda bulabiliyorlar. İnsanların bu güzelliklerini yaşamalarını tavsiye ediyorum.

Mutlu olacaklarını düşünüyorum. Burada geçirecekleri üç gün,