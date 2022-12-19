Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı

Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı

Yerli ve yabancı turistin gözde turizm merkezlerinden olan Karagöller, bu yıl büyük bir kalabalığı oluşturdu.

Doğu Karadeniz'in gözdesi Artvin, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören kent, Borçka ve Şavşat Karagölleri ile ön plana çıkıyor.

Her yıl ziyaretçi akınının yaşandığı turizm merkezleri, doğa tutkunlarının da vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.

Her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi tonlarının ortaya çıktığı tabiat parkları kışın ise beyaz gelinliğiyle yağlı boya tablolarını andırıyor.

Göl etrafında bulunan yürüyüş alanları, ladin ve çam ağaçları arasında eşsiz görüntüsü ile dikkat çeken Karagöller, görenleri adeta büyülüyor.

140 bin kişi ziyaret etti

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöller'e gelenler, bu yıl büyük bir kalabalığı oluşturdu.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı'nı 46 bin kişi ziyaret ederken, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı ise 94 bin 299 kişi ziyaret etti.

Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı VİDEO



9 ayda 256 bin turist geldi

İçerisinde cam seyir terasının yer aldığı Hatila Vadisi Milli Parkı'nı ise 11 bin 425 kişi ziyaret ederken, kente yerli ve yabancı olmak üzere toplam 9 ayda 256 bin 292 kişi gelerek kentin farklı turizm alanlarını gezme imkanı buldu.

İHA'nın aktarımına göre; bu sayı geçtiğimiz yılda ise yine 9 aylık dilimde 262 bin 883 kişi olarak belirlendi.





























