Borcu olanlar dikkat! SGK ve vergi borcu affı mı geliyor?

Borcu olanlar dikkat! SGK ve vergi borcu affı mı geliyor?

SGK ve vergi borcu olanları yakından ilgilendiren bir haber iddia ortaya atıldı.

Haziran ayında yapılacak seçim öncesi milyonlarca vatandaş SGK ve vergi borçlarında bir yapılandırmaya yani vergi borcu affı olup olmayacağını merak ediyor.

Konu hakkında bir paylaşım yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor" ifadelerine yer verdi.

SGK ve vergi borçlarınna af geleceği henüz netlik kazanmazken Nisan ayına kadar böyle bir af çıkabileceği iddia ediliyor.

Ülkemizde son kapsamlı vergi affı 2020 yılında yapılmıştı. 2020 yılında beyan edilen bu af 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yeni bir vergi affı çıkacağı iddiası vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. yeni gelişmeler yaşandığı taktirde haberimizi güncelleyeceğiz..